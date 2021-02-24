1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021 MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
 24 Şubat 2021 10:04
+Aa- Yazdır
2021 MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

2021-DİB-MBSTS Başvurularının Alınması

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24 Şubat - 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı
22 Şubat 2021 14:37		 ÖSYM'den sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet açıklaması
19 Şubat 2021 14:43
ÖSYM, 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı
19 Şubat 2021 13:40		 Ertelenen ALES bu hafta sonu yapılacak
19 Şubat 2021 11:58
YÖKDİL başvuru süresi bugün sona erecek
15 Şubat 2021 10:09		 ALES/2 sınava giriş belgeleri yayımlandı
12 Şubat 2021 14:02
2020-YDUS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
12 Şubat 2021 11:03		 ÖSYM'den EKYS son başvuru günü hatırlatması
11 Şubat 2021 10:10
ÖSYM'den sınav ücretlerine zam
07 Şubat 2021 09:30		 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
05 Şubat 2021 10:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:49 - Bu ilimizde testi pozitif çıkanlar karantinanın ilk 7 günü yurtta kalacak10:43 - Bursa'da yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu10:39 - İstanbul'un barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor10:37 - Osmaniye'de bir sokak ve bir apartman karantinaya alındı10:37 - 'Esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli'10:24 - Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
10:22 - DEAŞ üst düzey yetkilileri MİT destekli operasyonla yakalandı10:17 - 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı10:16 - İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda10:10 - 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı10:06 - MEB öğretmenlerin aşılama startını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu10:04 - 2021 MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
10:01 - Borsa güne düşüşle başladı10:00 - Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi09:59 - İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu09:56 - Rüşvet operasyonunda doktor ve eczacılar dahil 18 tutuklama09:47 - Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
09:37 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jeffrey Dahmer 1
satranç 1
man of the hole 1
Kovid-19 Kalkanı 1
ankaragücü 6
kasa 1
justin 1
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 3
gülibrişim 1
beğendim butonu 1
SON İLANLAR
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam