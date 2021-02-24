DEAŞ üst düzey yetkilileri MİT destekli operasyonla yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DEAŞ içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli yakalandı.
|24 Şubat 2021 10:22
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