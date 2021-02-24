Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
|24 Şubat 2021 10:24
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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
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