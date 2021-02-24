1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.
 24 Şubat 2021 10:24
+Aa- Yazdır
Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerine 100 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını söyledi.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un en yaşlı konutları Fatih ve Beyoğlu'nda
23 Şubat 2021 19:58		 Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Emlakçılar öğrencileri bekliyor
23 Şubat 2021 11:55
Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
23 Şubat 2021 11:24		 Dolar kuru geriledi, bankaların kredi faiz indirimi haberleri peş peşe geldi!
22 Şubat 2021 12:03
Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor
22 Şubat 2021 07:50		 Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
21 Şubat 2021 11:24
Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın
19 Şubat 2021 15:22		 Arsaya talep arttı
19 Şubat 2021 08:03
Değerli konutta vergi beyannamesi için son 5 gün
18 Şubat 2021 20:01		 Merkez Bankası faizi değiştirmedi
18 Şubat 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:49 - Bu ilimizde testi pozitif çıkanlar karantinanın ilk 7 günü yurtta kalacak10:43 - Bursa'da yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu10:39 - İstanbul'un barajlarındaki su miktarı artmaya devam ediyor10:37 - Osmaniye'de bir sokak ve bir apartman karantinaya alındı10:37 - 'Esnafın yapılandırma ödemeleri en az 6 ay ertelenmeli'10:24 - Halkbank'tan seyahat acentelerine finansman desteği
10:22 - DEAŞ üst düzey yetkilileri MİT destekli operasyonla yakalandı10:17 - 3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı10:16 - İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda10:10 - 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı10:06 - MEB öğretmenlerin aşılama startını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu10:04 - 2021 MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
10:01 - Borsa güne düşüşle başladı10:00 - Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi09:59 - İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu09:56 - Rüşvet operasyonunda doktor ve eczacılar dahil 18 tutuklama09:47 - Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
09:37 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
umarca 2
zincir marketlerdeki hileler 2
makaron 2
kemal sunal 2
Kaktüs dikeni 4
yumurta turşusu 1
Tariz 1
tuvtürk kredi kartı geçerli 3
horoz ibiği 1
tatlı patates 1
SON İLANLAR
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam