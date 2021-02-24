Bu ilimizde testi pozitif çıkanlar karantinanın ilk 7 günü yurtta kalacak
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlar, karantina sürelerinin ilk 7 günü devlet yurtlarında kalacak.
|24 Şubat 2021 10:49
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Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bir dizi karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda ülke geneline göre, Osmaniye'deki vaka oranının yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun aile içi bulaşıcı olması nedeniyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanların karantina sürecinin, ilk 7 gününü Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
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