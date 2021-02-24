10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
|24 Şubat 2021 11:04
|+Aa- Yazdır
İstanbul Merkezli 10 ilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir asteğmen, altı astsubay ve altı uzman çavuş olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, diğer üç şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar da kameralara yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 7 sanıktan 4'üne hapis cezası
24 Şubat 2021 12:30
|FETÖ'nün Zirve Yayınevi soruşturmasındaki 'ihbar mektubu oyunu' iddianamede
24 Şubat 2021 11:50
|DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi MİT destekli operasyonla yakalandı
24 Şubat 2021 10:22
|3 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
24 Şubat 2021 10:17
|781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
24 Şubat 2021 10:10
|Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
24 Şubat 2021 07:53
|İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
24 Şubat 2021 07:20
|İngiliz medyasında PKK propagandası
24 Şubat 2021 07:10
|Gara'da yakalanan teröristten katliam itirafı
23 Şubat 2021 20:31
|MSB: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23 Şubat 2021 18:58