Ailesinden gizlediği bebeğinin ölümüne neden olmuştu, müebbet hapsi istendi
|24 Şubat 2021 11:07
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- Gaziantep'te tuvalette doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet, kendisine yardım ettiği iddia edilen ablası için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019 yılı mayıs ayında yaşanan olayla ilgili tutuklu sanık A.Ö. hakkında, tuvalette doğurduğu bebeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan incelemenin ardından kabul edildi.
Merkez Şahinbey ilçesinde birliktelik yaşadığı kişiden hamile kalan sanık A.Ö'nün bu durumu ablası haricindeki aile bireylerinden gizlediği ifade edilen iddianamede, sanığın hamileliğin 6. ayında bebeğini aldıramayacağını öğrendiği ve bebekten kurtulmak için çevresinden duyduğu "sigaraya başlamak", "hoplamak", "maydanoz suyu içmek" gibi yöntemleri denediği kaydedildi.
Sanık A.Ö'nün sancılanmasının ardından tuvalette doğum yaptığı, ablasının tuvaletin kapısında bekleyerek annesini oyaladığı belirtilen iddianamede, sanığın bebeği ablasından aldığı poşete koyarak sokaktaki çöp konteynerine attığı aktarıldı.
Sanık A.Ö. için dava açılırken, ablası E.G.Ö. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
Süreci takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ise abla hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin itirazı yerinde bulmasıyla E.G.Ö. hakkında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, sanığın, kız kardeşinin hamileliğini 2,5 aylıkken öğrendiği, durumu gizledikleri, kız kardeşinin evde doğum yapmasından haberdar olduğu ve kendisine yardım ettiği belirtildi.
Gaziantep'te 10 Mayıs 2019'da özel bir hastaneye giden ve yeni doğum yaptığı anlaşılan A.Ö. hakkında bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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