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Maket üzerinden daire satmıştı, 316 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'ta henüz başlanmayan ve yasal prosedürleri tamamlanmayan inşaat projesinin maketi üzerinden daire satan şirket sahibine bir milyon 275 bin lira da adli para cezası verdi- Davada yargılanan 5 sanık ise beraat etti
 24 Şubat 2021 11:17
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Maket üzerinden daire satmıştı, 316 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Esenyurt'ta inşaata başlanmadan ve yasal prosedürleri tamamlamadan maket üzerinden daire satışı yaptıkları gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, şirket sahibi sanık Temel Bulut'a 316 yıl 3 ay hapis ile bir milyon 275 bin lira adli para cezası verdi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Bulut, Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Temel Bulut, 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Tutuklu olmamdan dolayı mallarıma sahip çıkamıyorum. Yüksek miktarda maddi kaybım vardır, bir yıl önce serbest kalmış olsaydım, şu an mağdur olanların mağduriyetini gidermiş olacaktım. Şu anda bölgede imar affı çıkmıştır. İmar affından dolayı 2 yıl önce herkes tapusunu aldı. Ben cezaevinde olduğum için alamadım. Müştekilerin tapularını da veremedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Dolandırıcılık yapmadığını savunan Bulut, "Ben ticaret yaptım, yaptığım tamamen ticarettir. 100 lira harcadıysam, 10 liralık satış yapmışım. İnşaatlara çok daha fazlasını harcadım. Çok mağdurum, ben mağdur olduğum için müştekiler de mağdurdur." ifadesini kullandı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Özkan Oral Bulut, Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Ecem Bulut ve Alper Fatih Bulut'un "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraatlerine karar verdi.

Sanık şirket sahibi Temel Bulut'un 130 müştekiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan toplam 316 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Bulut'a ayrıca bir milyon 275 bin lira da adli para cezası verilmesine hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 130 mağdur ile aralarında Temel Bulut'un da bulunduğu 6 sanık yer almıştı.

Sanıklardan Temel Bulut ve Özkan Oral Bulut'un kurdukları şirketi 2005 yılında tescil ettirdikleri anlatılan iddianamede, bu sanıkların bir süre sonra aralarında manevi yakınlık bulunan diğer sanıklar Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Ecem Bulut ve Alper Fatih Bulut'u da yanlarına alarak, fikri ve fiili dayanışma içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, sanıkların Esenyurt'ta gösterdikleri arsalar üzerindeki projeleri 2013, 2014 ve 2015 yılları içinde tamamlayıp bitirmek üzere inşasını başlattıklarını belirterek, kamuoyunda yaygın ve etkin reklam ve tanıtım kampanyaları de düzenlemek suretiyle müştekileri ikna ettikleri anlatılmıştı.

Henüz inşaatına başlanmaksızın ve yasal prosedürleri tamamlanmaksızın sanıkların müştekilere maket üzerinden satış yaptıkları bildirilen iddianamede, sanıkların bu şekilde müştekilere kandırıcı mahiyette davranışlarla onların aleyhine ve kendi lehine olmak üzere maddi kazanım sağladıkları ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar Temel Bulut, Özkan Oral Bulut, Volkan Vural Bulut, Mine Turğut, Ecem Bulut ve Alper Fatih Bulut'un "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan ayrı ayrı toplamda 390 yıldan 1300 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.
Anadolu Ajansı
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