1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramının yükselişi devam ediyor

Çeyrek altın 675 lira, Cumhuriyet altını 2.760 liradan satılıyor
 24 Şubat 2021 11:27
+Aa- Yazdır
Altının gramının yükselişi devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 413,1 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 411,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 413,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 675 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.808 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonist baskıların tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların gözden geçirilmesine neden olacağına dair endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar gün ortasında da yükselişte
24 Şubat 2021 12:15		 Borsa güne düşüşle başladı
24 Şubat 2021 10:01
Borsa günü düşüşle tamamladı
23 Şubat 2021 18:20		 Çeyrek altın günü 665 TL'den tamamladı
23 Şubat 2021 17:51
Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
23 Şubat 2021 17:40		 Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
23 Şubat 2021 09:18
Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Şubat 2021 18:19		 Gram altın günü 12 TL artışla kapattı
22 Şubat 2021 17:48
Dolar günü 7,04 TL'den tamamladı
22 Şubat 2021 17:26		 Altın ve dolar yükselişe geçti
22 Şubat 2021 12:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 7 sanıktan 4'üne hapis cezası12:15 - Dolar gün ortasında da yükselişte12:10 - AYM, CBK'de değişiklik yapan kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti12:09 - Amasya'da Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu12:05 - Uzman çavuş hak arama mücadelesini Anayasa Mahkemesinde kazandı11:59 - Kovid-19 aşılama takviminde ilk aşamanın sonuna gelindi
11:56 - YÖK yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin verileri açıkladı11:50 - FETÖ'nün Zirve Yayınevi soruşturmasındaki 'ihbar mektubu oyunu' iddianamede11:46 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu yazın can suyu olacak11:42 - Prof. Akova, 'Alman aşısıyla ilgili yeni veri' diyerek duyurdu11:39 - Karakovan Balında 3 Ürün Tanışma Fiyatına özel indirimle11:39 - 6 bin 300 lira değerinde telefon siparişi verdi, kargodan çıkan şoke etti
11:37 - Valilik 'Felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı' iddiasını yalanladı11:35 - Barış Yarkadaş: Berat Albayrak kabineye geri dönebilir11:33 - İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanacağı tarih belli oldu11:30 - Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında11:27 - Altının gramının yükselişi devam ediyor
11:20 - Türkiye, Avrupa'dan gelecek çöl tozu etkisine giriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Karakovan Balında 3 Ürün Tanışma Fiyatına özel indirimle
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
MEB öğretmenlerin aşılama startını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ASELSAN'dan tüm zamanların en yüksek karı 1
bıyık altından gülmek 1
duvar kağıdı 2
umarca 2
bi şey diyecektim 3
En ünlü 3 tatlımız 4
Evde kalmış 2
escadaria selaron 1
hint kınası 1
pencere cam filmi 2
SON İLANLAR
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam