Altının gramının yükselişi devam ediyor
|24 Şubat 2021 11:27
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 413,1 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 411,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 413,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 675 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.808 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonist baskıların tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların gözden geçirilmesine neden olacağına dair endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dolar gün ortasında da yükselişte
24 Şubat 2021 12:15
|Borsa güne düşüşle başladı
24 Şubat 2021 10:01
|Borsa günü düşüşle tamamladı
23 Şubat 2021 18:20
|Çeyrek altın günü 665 TL'den tamamladı
23 Şubat 2021 17:51
|Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
23 Şubat 2021 17:40
|Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
23 Şubat 2021 09:18
|Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Şubat 2021 18:19
|Gram altın günü 12 TL artışla kapattı
22 Şubat 2021 17:48
|Dolar günü 7,04 TL'den tamamladı
22 Şubat 2021 17:26
|Altın ve dolar yükselişe geçti
22 Şubat 2021 12:22