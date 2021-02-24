Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel verilerini sorguladıkları iddia edilen çoğu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı 20 sanığın "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 16'sı SGK'da memur olarak çalışan 2'si emekli 18 sanık katıldı. İhbar eden SGK Başkanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"BEN SORGULAMADIM"

SGK'da memur olarak çalışan F.T., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bilgisayarlar sürekli açıktı ve şifreler klavyenin altında yazılı, bu nedenle gerek stajyerler gerekse diğer çalışanlar girebiliyordu. Hiçbir şekilde Cumhurbaşkanının bilgilerini sorgulamadım. Kimin sorguladığını da bilmiyorum. Ayrıca suç tarihlerinde aday memurdum. Beraatımı talep ederim" dedi.

"MERAKTAN BAKTIM, SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Yine memur olan sanıklardan A.K., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay tarihlerinde aday memurdum. Meraktan dolayı başbakanın kimlik bilgilerini sorguladım. Suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimseyle paylaşmadım. Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Sanık H.D. ise olay tarihlerinde ölmüş kişilerin haksız olarak çekilen aylıklarına ilişkin işlemler yaptıkları için yoğun olduklarını ifade ederek "Bilgisayar sürekli açıktı, diğer memurlar tarafından da kullanılıyordu. Beraatimi isterim" dedi.

"CUMHURBAŞKANINI ÇOK SEVERİM, DOĞUM TARİHİNİ MERAK ETTİM"

SGK'da memur olarak çalışan H.G. de "Cumhurbaşkanını çok severim. Olay tarihinde doğum tarihini merak ettiğim için merakımdan baktım. Hiçbir şekilde kayıt yapmadım ve birisine de vermedim" diyerek beraatini istedi. Sanık P. Y. de "Sayın Cumhurbaşkanının TC'sini internetten görmüştüm. Meraktan dolayı girerek baktım. Herhangi bir yere kayıt etmedim. Kimseyle de paylaşmadım. O dönemde aday memurdum. Yasak olduğunu bilmiyordum. Bu konuda bizi bilgilendirmediler. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık S. Ş., "Ahmet Davutoğlu siyasete atılmadan önce kendisinden ders almıştım. Bu nedenle merakımdan dolayı bilgilerini girerek baktım. Ancak kimseyle paylaşmadım. Bir yere de kayıt etmedim. Ayrıca müşteki bir yıl önce tüm şikayetlerinden feragat etmiştir" diyerek beraatini istedi.

"BU OLAYLARDAN SONRA SADECE DOĞUM YILIYLA GİRİŞ YAPILAMAMAKTADIR"

SGK'da memur olarak çalışan Z.A., "O dönem Fatih Belediye Başkanı olan Mustafa Demir'in bilgilerine ihtiyacımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanının kimlik bilgilerini daha önce internet üzerinden öğrenmiştim ve bilgilerini biliyordum. Cumhurbaşkanı da kamu görevlisi olduğu için merak saiki ile Mustafa Demir'in bilgilerini öğrenebilirim düşüncesiyle Cumhurbaşkanının bilgilerini girdim. Bu bilgileri hiçbir şekilde bir yere kayıt etmedim ve bir yerde paylaşmadım. Bu olaylardan sonra sadece doğum yılı ile giriş yapılamamaktadır. Beraatimi isterim" dedi. Bazı sanıklar da bilgisayarlarının stajyerler tarafından kullanıldığını belirterek beraat talebinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI VE SGK BAŞKANLIĞI AVUKATLARI DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Müşteki SGK Başkanlığı ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve SGK'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, diğer sanıkların ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu "suçtan zarar gören" olarak yer aldı. İddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfi Başkanlığı'nın 29 Eylül 2017 tarihli emriyle görevlendirilen kurum müfettişlerince yapılan incelemeler sonunda bazı kurum çalışanlarıyla kurum sistemine giriş yetkisi verilen başka kurum çalışanlarıyla sivil şahısların "Kimlik paylaşımı sistemini" amacı dışında kullanarak üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerini sorguladıklarının tespit edildiği belirtildi. Kamu görevlisi olan şüphelilerin doğrudan bir görev tevdi edilmediği halde kendilerinde bulunan şifreleri kullanarak suçtan zarar görenlere ait kişisel veri niteliğindeki bilgileri sorgulamalarının kişisel verileri ele geçirme suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede, 19 sanık hakkında 2015-2016-2017 yıllarında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, bir sanığın ise zincirleme olarak "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.