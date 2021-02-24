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İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanacağı tarih belli oldu

Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarına hız verdiği İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
 24 Şubat 2021 11:33
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İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanacağı tarih belli oldu

EYLEM PLANINDA NELER VAR?

Öğrenilen bilgilere göre, eylem planı ile mülakat ve atamalar yeni baştan şekillenecek.

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar da sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Eylem planıyla mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması da hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor.

Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Kaynak: HaberGlobal
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