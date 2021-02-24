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Barış Yarkadaş: Berat Albayrak kabineye geri dönebilir

Gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri aktardı. "AK Parti'de bir revizyon olacak en az 5 bakan, bakanlık görevinden alınacak." iddiasını gündeme getiren Yarkadaş, "Bir AK Partili 'Bir sabah Berat Albayrak'ı Enerji Bakanlığı'nda yeniden görebilirsiniz' dedi" ifadelerini kullandı.
 24 Şubat 2021 11:35
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Barış Yarkadaş: Berat Albayrak kabineye geri dönebilir

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programının konuğu olan gazeteci Barış Yarkadaş, Berat Albayrak ile ilgili AK Parti kaynaklarından aldığını iddia ettiği kulis bilgilerini paylaştı. Berat Albayrak'ın İstanbul Kandilli'de ofis tutuğunu ve yurt dışından gelen yabancı şirketlere yatırım danışmalığı yapmayı planladığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: Bugün konuştuğum AK Partililere 'Berat Albayrak'ın Sayın Erdoğan'la ilişkisi ne düzeyde? Dışlandı mı, ilişkileri devam ediyor mu?' diye sordum.

"Kabinede, Beştepe'de ya da partide görebilirsiniz"

Berat Albayrak, Sayın Erdoğan'ın ailesinin parçasıdır. İlişkisinin bitmesi de mümkün değildir. Hatta Berat Albayrak'ı mart ayında yapılacak olan büyük kongreden sonra ya kabinede ya Beştepe'de ya da partide önemli bir görevde görebilirsiniz" dediler.

"AK Parti'de yerini daha ılımlı bir isme bırakabilir"

AK Parti'nin mart ayının sonunda yapacağı büyük kongreye dikkat çeken Yarkadaş, "Bir kaç ay önce söylemiştim Erdoğan bu kongrede, partili cumhurbaşkanlığı tartışmasından çıkmak için yerini daha ılımlı bir isme bırakmayı düşünebilir. Bu Numan Kurtulmuş olabilir, Binali Yıldırım olabilir. Süleyman Soylu'nun da ismi söyleniyor ama ona ihtimal vermiyorum. Berat Albayrak'ın ismi de çok dile getiriliyor ama onu da çok mümkün görmüyorum" dedi.

"Kurtulmuş şu anda sahaya indi"

Yarkadaş açıklamasının devamında, "Eğer Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'ndan dışarı çıkıp sadece Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla siyaset yapmayı düşünürse bu kişi Numan Kurtulmuş olabilir. Çünkü Numan Kurtulmuş şu anda sahaya indi" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın parti genel başkanlığını bırakacağı iddiası Hürriyet yazarı Abdülkadir SelviWnin köşe yazısında da yer aldı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü "Erdoğan'a teklif mi, tuzak mı?" başlıklı yazısında "AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir" dedi ve o tuzağı şöyle özetledi:

- Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı'nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.

Geçmişte uygulandı ama...

Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.

Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

- Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan'a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan'dan, Erdoğan AK Parti'den koparılmak isteniyor.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel'in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkanı buldu.
Memurlar.Net
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