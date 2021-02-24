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6 bin 300 lira değerinde telefon siparişi verdi, kargodan çıkan şoke etti

İstanbul Bakırköy'de internetten telefon siparişi veren Yasin Ayar isimli vatandaş, gelen kargodan bisküvi çıkmasıyla şok yaşadı. Polise başvuran genç, şikayetçi oldu.
 24 Şubat 2021 11:39
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6 bin 300 lira değerinde telefon siparişi verdi, kargodan çıkan şoke etti

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden alışveriş yapan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde telefon sipariş verdi. Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı.

KARGO GÖREVLİSİNİN PEŞİNDEN GİTTİ, ARDINDAN KARAKOLDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı. Şoka giren Yasin A. hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini bildirdi. Ardından karakola giden Ayar firmadan şikayetçi oldu. Mağdur olduğunu dile getiren Yasin Ayar "İnternet üzerinden ürün aldım kendime 6 bin 300 lira değerinde ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şok oldum. Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi, gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim o kadar para verdim" ifadelerini kulladı.
İhlas Haber Ajansı
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