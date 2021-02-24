Valilik 'Felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı' iddiasını yalanladı

Aksaray Valiliğinden, "Felçli hastanın nafaka borcu için otobüsten indirilerek gözaltına alındığı" iddiasına ilişkin, "Adli makamlarımız ve emniyet güçlerimiz, kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. İlgili şahsın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet sergilenerek, dikkatli bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, dün bazı basın yayın, internet ortamı haber yayınları ve paylaşımlarında, "felçli hasta nafaka borcu için otobüsten indirilerek gözaltına alındı" başlıklı haberlere yer verildiği anımsatıldı.

18 Şubat 2021'de Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya karakolu önünde Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada Erzurum'a giden yolcu otobüsünün durdurulduğu ifade edilen açıklamada, araçtakilerin kimlik kontrolünün yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların tamamına yapılan kimlik sorgulamasında E.C'nin, "aranan kişiler" arasında bulunduğunun tespit edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Şahsın 'nafaka hükümlerine uymama' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Şahıs ve yanında bulunan eşi ile yapılan görüşmede şahsın bedensel engelli (felçli) olduğu anlaşılmış, durum nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından şahsın engelli olması nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesi, 19 Şubat 2021 günü Cumhuriyet savcısı tarafından işlemlerinin yapılacağı talimatı alınmıştır. Sorgu sisteminde 'aranan kişiler' konumunda bulunan şahıs, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, işlemleri jandarma personeli refakatinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada adli makamlarımız ve emniyet güçlerimiz, kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. İlgili şahsın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet sergilenerek, dikkatli bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiştir."

Öte yandan, E.C'nin 112 sağlık ekiplerince sedye ile hastaneye getirilmesi, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.