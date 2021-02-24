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YÖK yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin verileri açıkladı

Anadolu Üniversitesi 6 bin 661 ile yabancı uyruklu öğrenci sayısı en yüksek üniversite oldu- Yabancı uyruklu doktor öğretim elemanı sayısının yüksek olduğu üniversitelerin ilk sırasında 137 öğretim elemanı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı
 24 Şubat 2021 11:56
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YÖK yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin verileri açıkladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Anadolu Üniversitesi 6 bin 661 öğrenci ile yabancı uyruklu öğrenci sayısı en yüksek üniversite oldu.

YÖK'ün Twitter adresinden üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterler arasında yer alan yabancı uyruklu öğrenci-öğretim elemanları ve uluslararası fonlar ile desteklenen projelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 165 üniversitede 2 bin 85 yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı istihdam edildi. Yirmi ve üzeri yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı istihdam eden üniversite sayısı 24 oldu.

Bu öğretim yılında yabancı uyruklu doktor öğretim elemanı sayısının yüksek olduğu üniversitelerin ilk sırasında 137 öğretim elemanı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 90 öğretim elemanı ile ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi 57 öğretim elemanı ile üçüncü, Gaziantep Üniversitesi 53 öğretim elemanı ile dördüncü ve Mardin Artuklu Üniversitesi 52 öğretim elemanı ile beşinci sırada yer aldı.

Aynı öğretim yılında 186 üniversitede 153 bin 662 "yabancı uyruklu öğrenci" öğrenim gördü. Bu kapsamda 6 bin 661 öğrenci ile Anadolu Üniversitesi birinci, 6 bin 648 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi ikinci, 5 bin 782 öğrenci ile Karabük Üniversitesi üçüncü, 5 bin 430 öğrenci ile Bursa Uludağ Üniversitesi dördüncü ve 5 bin 176 öğrenci ile 19 Mayıs Üniversitesi beşinci oldu.

Mevlana ve Erasmus gibi uluslararası değişim programları kapsamında 141 üniversiteye 6 bin 753 öğrenci geldi. Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı yüksek üniversitelerin arasında 396 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi birinci, 314 öğrenci ile Ege Üniversitesi ikinci, 287 öğrenci ile Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü, 275 öğrenci ile Marmara Üniversitesi dördüncü ve 260 öğrenci ile Orta Doğu Üniversitesi beşinci oldu.

YÖK tarafından daha önce yapılan açıklamada UNESCO tarafından yayımlanan 2018 yılı verilerinde, Türkiye'nin 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10. ülke olduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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