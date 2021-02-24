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Amasya'da Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu
|24 Şubat 2021 12:09
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Kale Çevriği mevkisinde gezen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin 70'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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