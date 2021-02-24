TBMM Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek
|24 Şubat 2021 12:33
|+Aa- Yazdır
Meclis Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevleri ziyaretleri gündemiyle toplandı.
Komisyon Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, daha önce programa alınan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Sincan, Afyonkarahisar ve İzmir'deki cezaevlerinin ziyaret edilmesini yeniden ele almak istediklerini söyledi.
Cezaevlerindeki eksiklikleri tespit etmek ve ilgili birimlere bunları aktarmanın komisyonun amaç ve görevi olduğunu dile getiren Yurdunuseven, "Cezaevi ziyaretlerimizin sonucunda Adalet Bakanımıza ortak görüşlerimizi aktaracağız. Cezaevindeki insanların, insan onuruna yakışır şekilde yaşaması ve cezasını çekip normal hayata dönmesi bizim prensibimizdir." diye konuştu.
HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, cezaevlerindeki durumla ilgili gerek komisyona gerekse de kendilerine şikayet mektupları ve dilekçelerin geldiğini söyledi. Cezaevlerinde ciddi sıkıntıların bulunduğunu söyleyen Kurtulan, "Bizim bazen komisyona başvurmadan bir müdürle görüşmemiz oradaki küçük bir sorunu halledebilecekken müdürlerin telefonlarımıza çıkmaması durumuyla çok karşılaşıyoruz. Cezaevleri ziyaretlerimiz önemli, yapmamız gerekiyor. Komisyonumuzun cezaevlerindeki hak ihlallerine ciddi yaklaşması lazım." dedi.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise cezaevlerindeki sorunlarla ilgili kendilerine ulaşan mektupların komisyonda ele alınmasını, bu doğrultuda ziyaretlerin yapılmasını istedi.
Konuşmaların ardından alınan karara göre, komisyon 4 Mart Perşembe günü Sincan Cezaevini ziyaret edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
28 Ocak 2021 13:27
|TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda görüşülüyor
28 Ocak 2021 11:48
|Meclis'te 'Gizli' ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
27 Ocak 2021 16:50
|İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
26 Aralık 2020 09:31
|Alt komisyon 'çıplak arama' iddiaları için iki cezaevini ziyaret edecek
25 Aralık 2020 15:07
|Markette kağıt torba dönemi!
25 Aralık 2020 08:05
|'Altı ticarethane olan evi almam'
05 Aralık 2020 08:56
|2021 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
27 Kasım 2020 20:55
|Bakan Çavuşoğlu: Biberi, kırmızı karta tercih ederim
26 Kasım 2020 10:20
|TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti
25 Kasım 2020 19:00