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Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor

Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.
 24 Şubat 2021 12:45
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Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor

Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta Ege ile açıklarında rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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