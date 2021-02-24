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Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil

Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 56,71'den 74,08'e yükselmesi tedirginlik yarattı. Vali Şehmus Günaydın, vaka sayısındaki artış üzerine kentte ekiplerin denetimlerine katılarak, vatandaşları uyardı. Günaydın, 'Kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil' dedi.
 24 Şubat 2021 13:30
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Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranlarına ilişkin haritada yükselişte olan iller arasında Kayseri de yer aldı. Geçen pazartesi günü yayınlanan 15-21 Şubat tablosuna göre Kayseri'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 56,71'den 74,08'e yükseldi. Kentteki vaka sayısındaki artış, tedirginlik yarattı.

Bunun üzerine Vali Şehmus Günaydın da denetimlerin artırılması talimatı verdi. Kent merkezinde corona virüs tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimlerine katılan Vali Günaydın, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

"BU TABLOYA GÖRE HAFİFLETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Vali Günaydın, "Sağlık Bakanlığımız her pazartesi illerimizde 100 bin kişiye düşen vaka sayısı ile ilgili bilgiler vermeye başladı. Geçen hafta Kayseri'mizde vaka sayısı 100 bin kişiye 56,71 kişi düşüyorken, maalesef son açıklanan rakama göre bu oran yukarılara çıktı. Biz 74-75'lere çıkan oranı, aşağılara çekmek zorundayız. Eğer ileride yerelde alınacak tedbirlerle bir takım kısıtlamalar kaldırılacaksa bizim vaka sayılarında mutlaka bir düşüş sağlamamız lazım. Bu düşüşü sağlamadan kısıtlamaların hafifletilmesi bu tabloya göre mümkün değil. Burada bizlere görev düşüyor. Vatandaşlarımızla hep beraber gayret göstereceğiz" dedi.

"DENETİMLERİN ARTIRILMASI TALİMATI VERDİM"

Vaka sayılarının düşüşü konusunda Kayseri'nin geçmişte başarılı grafik çizdiğini kaydeden Günaydın, "Bunu daha önce Kayseri olarak başarmıştık. İnşallah 15 gün içerisinde tekrar vaka sayılarını düşürürsek o zaman hangi alanlarda kısıtlamaları hafifleteceğimizi de ilgili kurumlarımızla beraber görüşmüş olacağız. Şu an kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili üzülerek söyleyeyim ki böyle bir ihtimal yok. Önümüzdeki 5-6 gün içinde tekrar değerlendirmeleri yapacağız. Denetlerimin artırılması yönünde talimat verdim. Denetlemelerin artması önemli; ancak en önemlisi bizler kurallara uyacağız" diye konuştu.

"EN BÜYÜK NEDEN AKRABA ZİYARETLERİ"

Vali Günaydın, vakaların artış göstermesinde en büyük nedenin eş, dost ve akraba ziyaretleri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalara baktığımızda maalesef bu tabloyu görüyoruz. Hala taziyelerle ilgili sıkıntılarımız var. Yeşilhisar ilçemizde bir mahallemiz karantina altına alındı; sebebi taziye ziyaretleri. Tomarza'da bir mahallenin bir bölümü karantina altına alındı. Bu bizim tercihimiz değil zorunluluktur. Vaka sayılarının önüne geçmek istiyorsak tedbirlere uymamız gerekir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşımızın duyarlılık göstermesi gerekir. Değişik gerekçelerle kendimizi sokağa atarsak ve gerçeğe aykırı belgelerle sokağa çıkarsak bunun sonucuna da katlanırız. Kurallara uyulmaması durumunda gerek idari, gerek adli yaptırımlarımız var. Gönlümüzün arzu ettiği şey değil, vatandaşlara ceza yazmak, adli işlem yapmak değil. Bizim üzerimize düşen hafta sonu evde oturmak ise evde oturmalıyız. Türlü bahanelerle sokağa çıkmak doğru değil."
DHA
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