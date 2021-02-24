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Hak-İş: Normalleşme ile birlikte ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın

Genel Başkan Mahmut Arslan: "İşverenlere böyle bir inisiyatif bundan sonraki süreçte verilemez. Bu düzenleme geçiş dönemi içindi. Burada maksadı aşan uygulama var"
 24 Şubat 2021 13:46
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Hak-İş: Normalleşme ile birlikte ücretsiz izin uygulaması kaldırılsın

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ücretsiz izin uygulamasıyla ilgili, maksadı aşan uygulamalar olduğunu belirterek, bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i makamında ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uygulanan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasına dair konuşan Arslan, "Kısa çalışma ödeneğinde şartlar esnetilmesine rağmen yine de bundan yararlanamayanlar oldu. Ücretsiz izin düzenlemeleri de bu kesimle sınırlı olması gerekirken, ne yazık ki genel bir hüküm haline getirildi. Birçok işletmede, kısa çalışma ödeneğine başvurmak yerine en kolay olan ücretsiz izni tercih ediliyor." diye konuştu.

Bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan Arslan, "Bundan sonraki sürecin, doğru işletilmesi gerekiyor." dedi.

Ücretsiz izin uygulamasının iyi niyetle atılan bir adım olmasına rağmen bazı işverenlerce amacı dışında kullanılmaya başlandığına dikkati çeken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, şunları söyledi:

"Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, ücretsiz izin uygulamasının kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin mağduriyetini önlemek için hayata geçirildiğini söylemişti. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki herkes bunu uyguluyor. Bakanlığın nakdi ödeme sayılarına bakıldığında 2 milyon 200 bin kişiye ödeme yapılmış. Bunların ücretsiz izinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Gerçekten amacının ötesinde bir uygulamayla karşı karşıyayız."

Arslan, ücretsiz izin uygulamasının Kovid-19 salgını nedeniyle hayata geçirildiğini, normalleşmeyle birlikte uygulamanın iptal edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü ücretsiz izin, işçilerin talebi üzerine iş mevzuatımızda olan bir düzenleme. Burada işverenlere böyle bir inisiyatif bundan sonraki süreçte verilemez. Bu düzenleme geçiş dönemi içindi. Burada maksadı aşan uygulama var. Bunun ortadan kaldırılması gerekecek. Biz kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izinin o günkü şartlarda olması gereken düzenlemeler olduğunu savunduk ama maalesef ücretsiz izin konusu maksadını aşan uygulamaya dönüştü. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor."

Kovid-19 salgınının sona ermesini ve hayatın biran evvel normalleşmesini istediklerini dile getiren Arslan, "Belirli sektörler hala çalışamıyor, milyonlarca insan işsiz, milyonlarca insan gerçekten zor durumda. Salgınla mücadelede istenilen noktaya gelinemiyorsa, normalleşmenin önünde engeller varsa ve uygulamaya devam edilecekse bizim şartlarımızın dikkate alınmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Sağlık çalışanlarına ek ödemeleri yapılmalı"

Öz Sağlık-İş Sendikasının örgütlü olduğu sağlık ve sosyal hizmet kuruluşlarındaki çalışanların sorunlarını da dile getiren Arslan, ek ödeme imkanından yararlanamayan sağlık çalışanlarına bu ödemelerinin yapılmasını istedi.

Salgın döneminde özveriyle görev yapan sağlık emekçilerinin birçok yerde şiddete maruz kaldığını ifade eden Arslan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert de Hak-İş yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve Genel Sekreteri Eda Güner de yer aldı.
Anadolu Ajansı
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