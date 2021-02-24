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HSK, 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı. Daire, 384 hakim ve savcının birinci sınıfa ayrılmasına, 79 kişinin ise birinci sınıf hakim ve savcı olmasına karar verdi.
 24 Şubat 2021 13:50
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HSK, 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HSK 2. Dairesi, 2 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Aralık dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır. 384 hakim ve savcımız birinci sınıfa ayrılmış, 79 kişi birinci sınıf hakim savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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