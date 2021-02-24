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Erdoğan'dan 'fezleke' açıklaması: Süreç neyse aynen işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar" dedi.
 24 Şubat 2021 13:54
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin soru üzerine, "Süreç neyse aynen işleyecektir." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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