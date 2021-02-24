Erdoğan'dan 'fezleke' açıklaması: Süreç neyse aynen işleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 33 dokunulmazlık fezlekesinin Meclis'e gelmesine ilişkin, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurulda da eller hemen iner kalkar" dedi.
|24 Şubat 2021 13:54
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin soru üzerine, "Süreç neyse aynen işleyecektir." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin Meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri Meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurula gelir. Genel Kurulda da hemen eller iner kalkar." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Gül'den yeni anayasa açıklaması
24 Şubat 2021 14:11
|Elektrik dağıtımı alanında 66,7 milyar liralık yatırım yapılacak
24 Şubat 2021 12:58
|Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı
24 Şubat 2021 12:49
|'CHP o katliamı bile üzerime yıkmak istiyor'
24 Şubat 2021 12:37
|Barış Yarkadaş: Berat Albayrak kabineye geri dönebilir
24 Şubat 2021 11:35
|İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanacağı tarih belli oldu
24 Şubat 2021 11:33
|MEB öğretmenlerin aşılama startını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
24 Şubat 2021 10:06
|Ormanlarımıza erozyon tehdidi
24 Şubat 2021 08:30
|Terör bağı ve desteği HDP'yi eritiyor
24 Şubat 2021 06:50
|CHP'de muhalif avı
24 Şubat 2021 06:40