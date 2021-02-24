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İKM'ler cezaevi bahçesinde besledikleri sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mikail Mahmat: "Beslediğimiz köpeklerden birisinin 9 yavrusu olmuştu. Bunlardan 5'ini sahiplendirdik. Elimizde 4 yavru var. Onları da isteyen ailelere teslim edeceğiz"
 24 Şubat 2021 14:33
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İKM'ler cezaevi bahçesinde besledikleri sokak hayvanlarını sahiplendiriyor

Mardin'de Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, infaz koruma memurları, kurumun bahçesinde besledikleri sokak hayvanlarını sahiplendiriyor.

Kurum Müdürü Mikail Mahmat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olarak, 3 ay önce doğumu yaklaşan bir köpeği fark ederek, bakımını üstlendiklerini söyledi.

Mahmat, "Beslediğimiz köpeklerden birisinin 9 yavrusu olmuştu. Bunlardan 5'ini sahiplendirdik. Elimizde 4 yavru var. Onları da isteyen ailelere teslim edeceğiz. dedi.

İnfaz koruma memurlarından İsa Bayrak, bazı sokak hayvanlarını cezaevinin bahçesinde cezaevinde artan yemeklerle ve temin ettikleri süt ile beslediklerini belirtti.

Bayrak, görevlerini yaparken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda cezaevinde bulundukları süreçte onlarla da ilgilendiklerini ifade etti.

Seher Dönmezer de, cezaevinde artan yemekleri çöpe atmadıklarını, köpeklere verdiklerini aktardı.

Hayvan sevgisinin çok büyük olduğunu dile getiren Dönmezer, sahiplendirmek istedikleri köpeklere ilginin yüksek olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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