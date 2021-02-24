Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı giriş yerleri belli oldu
|24 Şubat 2021 14:19
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2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
06-07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
06 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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