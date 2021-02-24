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Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı giriş yerleri belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
 24 Şubat 2021 14:19
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Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı giriş yerleri belli oldu

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavının Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

06-07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

06 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00'dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00'dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar
Memurlar.Net
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