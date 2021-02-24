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Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk parti kuruyor

İYİ Parti'den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni parti için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurucular Kurulu'nun yarısını oluşturduklarını ve parti binası aradıklarını belirten Koncuk, Ümit Özdağ ve bazı milletvekillerinin de kendisiyle hareket ettiğini söyledi.
 24 Şubat 2021 14:27
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Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk parti kuruyor

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç edildiği gün partiden istifasını açıklayan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, yeni parti çalışmalarına ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Yakın zamandan milletin huzuruna çıkacaklarını belirten Koncuk, Kurucular Kurulu'nun yarısını oluşturduklarını ve parti binası için arayış içinde olduklarını söyledi.

"Partide kimler olacak?" sorusuna yanıt veren Koncuk, "Atatürkçü, vatansever ve milliyetçi arkadaşlarla yola çıkıyoruz" dedi. Koncuk, Ümit Özdağ dahil birçok milletvekilinin kendisiyle hareket ettiğini aktardı.

"Millet İttifakı HDP ile 'dostlar grubu' oluşturdu"

İYİ Parti'yi bölmeye çalıştıklarına yönelik söylemlere de yanıt veren Koncuk, "Millet İttifakı'nda açık resmi bir birliktelik olmasa bile HDP ile bir dostlar grubu oluşturma gayretinde üzülerek görüyorum. Biz İYİ Parti'ye karşı kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Uzlaşamadık, güvensizlik oluştu aramızda. Güvenmediğimiz siyasi yapı içinde bulunmayı doğru bulmadım" ifadelerini kullandı.
CNN Türk
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