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Analistlerden kripto para uyarısı: Temkinli ve mesafeli olun

Son dönemde bazı büyük şirketlerin ve yetkililerinin destekleyici açıklamalarıyla öne çıkan kripto para birimlerinde fiyatlardaki aşırı oynaklık dikkati çekiyor.
 24 Şubat 2021 14:46
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Analistlerden kripto para uyarısı: Temkinli ve mesafeli olun

Son dönemde bazı büyük şirketlerin ve yetkililerinin destekleyici açıklamaları ile yönelimin arttığı kripto para birimleri, kontrol mekanizmasının işlememesi nedeniyle spekülatif varlık grupları arasında başı çekerken, analistler fiyatındaki oynaklığa işaret ederek yatırımcılara "temkinli ve mesafeli" olunması uyarısında bulunuyor.

Blok zincir teknolojisini kullanan kripto para birimleri finansal piyasalarda gün geçtikçe daha çok konuşulurken, fiyatlardaki sert dalgalanmalar söz konusu araçların riskli yapısını ortaya koyuyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en eski dijital para birimi olan Bitcoin'in piyasa değeri geçen günlerde 1 trilyon doları aştı. Geçen yıl yüzde 304 yükselen Bitcoin'in fiyatı, bu yıl da yukarı yönlü hareketine devam ederek yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 78 arttı.

Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin 319 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından, 23 Şubat'ta yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 44 bin 889 dolara kadar düştü. Bu seviyeden tekrar yükselen Bitcoin'in fiyatı, bugün 51 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, spekülatif varlıklar arasında bulunan Bitcoin'in fiyatında yaşanan bu dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların dijital paralarda yaptıkları işlemlerde temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Bitcoin'in ardından "alt coin" olarak adlandırılan Litecoin, Ethereum ve Ripple gibi birçok dijital para biriminin de yaygınlaştığına işaret eden analistler, söz konusu varlıkların en önemli özelliğinin herhangi bir otoriteye bağlı bulunmaması ve iki kişi arasında aracısız transfer yapılmasına olanak sağlaması olduğunu söyledi.

Analistler, iki kişi arasındaki transferlerin denetlenememesi sebebiyle dijital paraların kara para aklama operasyonlarında kullanılabileceğine dair endişelerin de bulunduğuna dikkati çekerek, küresel bazda bir regülasyon ihtiyacının gittikçe arttığını ifade etti.

- "Oldukça spekülatif bir varlık"

Dijital para fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, küresel çapta birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ekonomi yetkililerinin de dikkatini çekti. Yatırımcıların mağdur olmaması için çağrıda bulunan yetkililere, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde de katıldı.

Yellen, Bitcoin'i "oldukça spekülatif bir varlık" olarak tanımlarken, "Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadeleri ile endişelerini dile getirdi.

Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın kullanıldığını düşünmediğini belirten Yellen, "Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı." dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde da Bitcoin'i "spekülatif bir yatırım aracı" olarak nitelendirerek, Bitcoin ve diğer kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

- Elon Musk'ın yorumu Bitcoin fiyatlamalarında etkili oldu

Analistler, yetkililerin yatırımcılara çağrılarına karşın bazı büyük şirketlerin dijital para birimlerini destekleyici adımları ve açıklamalarının kripto para birimlerine yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun fiyatlardaki yükselişte etkili olduğunu kaydetti.

Son olarak ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından kripto para birimlerindeki yükseliş dikkati çekti.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çocuklarının gelecek fonu için alt coinlerden Dogecoin aldığını duyurdu. Musk'un geçen haftalarda Twitter'da profil açıklamasına Bitcoin etiketi koyması sonucu da Bitcoin'de yaklaşık yüzde 10'luk bir yükseliş yaşanmıştı.
Anadolu Ajansı
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