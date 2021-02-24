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Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı: 3 yaralı

Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisinde çalışan 3 sağlık çalışanı, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Sağlık çalışanları yaralanırken, 5 hasta yakını gözaltına alındı.
 24 Şubat 2021 14:50
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Hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı: 3 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Karataş Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Evde düşerek başından yaralanan Muzaffer B., oğulları tarafından tedavi için hastaneye getirildi. İddiaya göre, Emrah B. ve Hanifi B. babalarına anında müdahale edilmediği gerekçesiyle tartıştıkları sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Ardından da hasta yakını 5 kişi, sağlık çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede yumruklarla erkek hemşireler Sinan Şahin, Furkan Aslan ve Abdulkadir Güneş yaralandı. Sağlık çalışanları saldırının ardından darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şikayet üzerine aralarında hasta kişinin oğulları Emrah B. ve Hanifi B.'nin de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin savcılığa sevk edildiği, savcılıktan da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildiği belirtildi.

'BEN VE İKİ HEMŞİR ARKADAŞIM DARP EDİLDİK'

Saldırıda yaralanan erkek hemşire Sinan Şahin, acil serviste yoğunluk olduğu sırada hasta yakınlarının öncelik istediğini ve biraz beklenilmesi istenince saldırıya uğradıklarını belirterek, "Hasta geldiğinde acil birimimizde yoğunluk vardı. Biz hastayı müdahale bölümüne aldık ve doktoru bekliyorduk. Doktor ise o sırada durumu daha acil olan bir başka hastaya bakıyordu. Bir anda hasta yakınları bağırıp, hakaret ederek bize saldırdılar. Beni ve iki arkadaşımı darbettiler. Sağlık çalışanlarının bunca emeğinin karşılığının bu olmaması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına artık şiddet uygulanmasın" diye konuştu.

'ARTIK ZARAR GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Yumruk darbesiyle dişi kırılan hemşire Furkan Aslan ise sağlık çalışanlarının şiddeti hak etmediğini belirterek, "Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. O sırada cerrahi müdahale odasında müdahale yapıyordum. O sırada içeriden arbede sesleri gelmeye başladı. Alçı odasından çıktım o anda hemşire arkadaşlarıma saldırdılar. Ayırmaya çalıştığım anda aldığım yumruk darbesi ile dişim kırıldı. Son zamanlarda sağlıkta şiddet olayları artmaya başladı. Bu olay Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Artık sağlık çalışanlarına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

'HAKARET ETTİLER VE SALDIRDILAR'

Hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken şiddete maruz kaldığını söyleyen hemşire Abdulkadir Güneş de, "Hasta akşam saatlerinde acil servise geldi. İlk değerlendirmemizi yaptık hastaya. Hemşire arkadaşımız pansuman yapmak için odanın dolu olduğunu ve hastanın çıkması için beklemesi gerektiğini söyledi. Bir anda hakaret edip saldırmaya başladılar. Biz hasta yakınlarını sakinleştirmeye çalıştık. Daha sonra bana da saldırdılar. Sağlık çalışanlarına şiddet değil destek olunsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜM HAKARET VE SALDIRILARA RAĞMEN TEDAVİMİZE DEVAM ETTİK'

Hastanenin acil birimi doktorlarından Ali Demir, olayın ardından sorumlulukları gereği sağlık çalışanları yakınlarınca darbedilen hastanın tedavisini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Acil servis doktoruyum. Olay sırasında başka bir hastanın servise yatışıyla ilgili uzman doktorla görüşüyordum. Daha sonra hastaya ve yakınlarına birkaç dakika beklemelerini söylediler. Ben hastaya bakıp müdahale ederken sağlık çalışanı arkadaşlarımıza hakaretler edildi. Biz buna rağmen tedaviye devam ettik. Daha sonra iş tehdit boyutuna geldi ve arbede yapılmaya başlandı. Biz yine tedaviyi bırakmadık. O sırada bir arkadaşımızın dişini kırdılar. Bir arkadaşımızın üzerini parçaladılar. Artık artan sağlıktaki şiddet olayları nedeniyle korku yaşıyoruz."
Anadolu Ajansı
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