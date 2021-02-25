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KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yazılı sınav sonuçları sonrasında 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavlarını yapmayan , TCDD Taşımacılık A.Ş. hakkında karar aldı. KDK, sözlü sınav sürecinin başlatılmasını istedi.
 25 Şubat 2021 00:04
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KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı

TCDD Taşımacılık A.Ş. , 2019 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği duyurusuna çıkmış, yazılı sınavı 26.10.2019 tarihinde yapmıştır.

Ancak TCDD Taşımacılık A.Ş. aradan geçen 15 aya rağmen sözlü sınavları açıklamamıştır.

Sınava giren kamu personeli, TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye itirazda bulunduktan sonra gelen olumsuz cevap üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu, TCDD Taşımacılık A.Ş.'mim "yeniden yapılanma içerisindeyiz" şeklindeki savunmasına karşın haklı bir beklenti içine sokulan kurum personelinin mağduriyetinin çözülmesi için tavsiye kararı aldı.

İŞTE O TAVSİYE KARARI
Memurlar.Net
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