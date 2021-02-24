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Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Veysel Gözüoğlu, gönüllü olarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların evine giderek korona virüs aşılarını yapıyor.
 24 Şubat 2021 14:53
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Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor

Antalya'da Covid-19 aşı uygulaması aşılanma programı çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 1. doz aşı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, öncelikle kendilerine en yakın olan sağlık kuruluşlarından aile hekimi, kamu hastaneleri, üniversite hastanesi, özel hastanelerden randevu alıp aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Evde bakım hizmeti alan bakım hastaları için ise, kişilerin ilçe sağlık müdürlüklerinden randevu almaları durumunda evine giden sağlık ekipleri tarafından aşılamaları yapılıyor.

Bu aşılama çalışmaları esnasında, Manavgat'da Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Veysel Gözüoğlu, kendisine kayıtlı 65 yaş üstü bireylere gönüllü olarak evlerinde aşılama yapıyor. Aile hekiminin bu yaklaşımı karşısında gözyaşlarını tutamayan Ayşe Hatipoğu, kendisine verilen bu kıymetten dolayı çok mutlu oldu. Ayşe Hatipoğu gibi birçok hastasının evlerine giderek aşılama yapan doktor Gözüoğlu, yaptığı bu gönüllülük hizmeti için ''Bu işin manevi hazzı ve hastalarımın yüzünde gördüğüm tebessüm benim için her şeye değer'' dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, çalışmalarından dolayı Aile Hekimi Dr. Veysel Gözüoğlu'nu arayarak tebrik etti . Hülür ayrıca bu süreçte başarılı çalışmalarıyla emek veren tüm sağlık camiası çalışanlarına da teşekkür etti. Hülür, "Bundan sonraki süreçte de hem kurumlar arası işbirliğimiz hem de vatandaşlarımızın kurallara tam uyumu ile koronayla mücadelede başarımızı sürdüreceğiz. Mesafe, maske, hijyen kurallarına itina ile riayet edeceğiz. Vatandaşlarımız tedbirli davranışlarının çok büyük önem arz ettiği bugünlerde sosyal mesafemizi korumaya, maske takmaya ve ellerimizi yıkamaya daha da özen göstermeliyiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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