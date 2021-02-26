Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünde yayımlanan Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi için öğretim görevlisi ilanındaki özel şartlardan dolayı, KDK ilanın iptali yönünde tavsiye kararı aldı.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünde yayımlanan Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi için öğretim görevlisi ilanında şu art yer almıştır:

"Dijital hikaye anlatımı ve okuma becerisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Değerler eğitimi ve drama konusunda iş tecrübesi sahibi olmak"

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı inceleme, ilgili şartın rekabeti engelleyici nitelikte olduğuna vurgu yaparak "13. İlgili idare tarafından "Değerler eğitimi ve drama konusunda iş tecrübesi sahibi olmak." niteliğine dair herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, "Dijital hikaye anlatımı ve okuma becerisi ile ilgili çalışma yapmış olmak." niteliğine dair ise uzaktan eğitimin ön plana geçtiği ve uzaktan eğitimle gerçekleşecek süreçlerin bu yeterliliğe sahip öğretim elemanları tarafından yürütülmesinin önem arz ettiği belirtilmekle birlikte, söz konusu niteliklerin ilgili akademik birimin ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak belirlendiğine dair herhangi bir somut bilgi ve belge sunulmadığı, başvuruya konu ilanda uzaktan öğretim yöntemlerini destekleyecek herhangi bir niteliğin aramadığı ve ilgili Yönetmelik gereğince alanında tecrübe sahibi olmak şartının hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu hususu çerçevesinde bir açıklamaya da yer verilmediği tespit edilmiş, ayrıca bahse konu kadroya ataması yapılan kişinin yüksek lisans bilgileri ve iş tecrübeleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu niteliklerin ilgili Yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde belirli bir adayı tanımlar nitelikte ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde olduğu değerlendirilmiş olup, başvuruya konu ilanın ve bu ilan sonucunda yapılan atamanın hukuken yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır." tespitini yapmıştır.

KDK, Başvuru konusu öğretim görevlisi ilanının hukuka aykırı olması nedeniyle ilan gereğince yapılan atamanın geri alınarak hukuka uygun olarak yeniden ilana çıkılması yönünde tavsiye kararı almıştır.

İŞTE KARAR