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Kılıçdaroğlu: Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Sorunları çözmek, akılcı yöntemlerle çözmek. Var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermek" dedi.
 24 Şubat 2021 15:29
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Kılıçdaroğlu: Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var

Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası iş birliğiyle CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Proje Uzmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, bir sorunun, en düşük maliyet ve en büyük faydayla nasıl çözülebileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de genelde sorun çözme mekanizması şöyle, bir sorun önce oluyor, sorun giderek büyüyor. Sonra insanlar 'Bu sorunu nasıl çözelim' diye bir araya geliyor ve sonra kaynak nereden bulacağız? Sorunun bilinmesiyle sorunun çözümü arasında uzun bir mesafe oluyor. Bu halkta bıkkınlık yaratıyor. Yönetimin halk nezdinde yıpranmasına yol açıyor. Sorunu süratle çözdüğünüz zaman hem yönetime hem halkın yönetime duyduğu güveni artırmış oluyorsunuz."

Kursiyerlerin uzun süreli bir eğitim aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bilginin önemine işaret ederek, bilgi sahibi olmanın insanı toplum içinde saygın kıldığını anlattı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir sorunu çözmenin ve o sorunun çözümüne katkıda bulunmanın son derece değerli olduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Sorunları çözmek, akılcı yöntemlerle çözmek. Var olan kaynağı en iyi şekilde kullanmak ve bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermek. Sizin de benim de hepimizin de ortak görevi. Bu görevde umarım buluşacağız ve bu görevde başarılı olmak için hep birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı
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