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HDP'li eski vekille ilgili 'tecavüz' davasında yargılama başladı

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen Çelik'in suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.
 24 Şubat 2021 15:28
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HDP'li eski vekille ilgili 'tecavüz' davasında yargılama başladı

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olaydan 1 yıl sonra, konunun medyayaya yansıması nedeniye, HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.

Duruşma kapalı görüldü

Davanın ilk duruşması, Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tuma Çelik ile mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul edilerek, salona taraflar ve avukatları dışında, basın mensupları ve izleyicilerin alınmayacağını bildirdi.

Suçlamaları kabul etmedi

Duruşmada D.K.'nın şikayetini tekrarladığı ve olayı tekrar anlattığı, Tuma Çelik'in ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Beyanların ardından mağdur avukatları Çelik'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etmeyerek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mart'a erteledi.
DHA
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