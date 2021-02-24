Asırlık çınarlar, evliliklerini saygı ve sevgiyle 71 yıldır sürdürüyor
|24 Şubat 2021 15:38
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Yeşilova Mahallesi'nde büyüyen Ömer Köse, 5 kilometre uzaklıktaki Karakaya Mahallesi'nde atla gelin getirdiği dayısının kızı Emine Köse ile 1950'de dünya evine girdi. Beraberlikleri süresince tüm sıkıntıların üstesinden sevgi ve saygıyla gelen Köse çifti, evliliklerinin 71. yılını yaşıyor.
Atatürk Mahallesi'nde oturan, 5'i kız 7 çocuğu ile 45 torun sahibi olan Köse çiftinin mutlu evlilikleri, yakınlarının ve görenlerin takdirini topluyor.
Ömer Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden çok memnun olduğunu, ona karşı ağzından hiçbir zaman kötü söz çıkmadığını belirtti.
Eşinin rahatsızlıkları nedeniyle 11 yıldır yatağa bağlı yaşadığını anlatan Köse, çocuklarının desteğiyle hayat arkadaşına adeta gözü gibi baktığını söyledi.
Köse, evlenenlerinin birbirlerine saygılı olmasını gerektiğine işaret ederek, "Bizler şimdiki gençlerimizin de bizim gibi mutlu olsun istiyoruz. Birbirlerini incitmesin, kavga olmasın, boşanma olmasın. Her zaman iyilik olsun. İnsanlık budur." dedi.
Emine Köse de eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek "Eşimin ömrü boyunca bir dediğini iki etmedim. Sağlığım yerindeyken eşime çocuk gibi baktım, hayatımızdan memnunuz. Eşim bana hiç kötü söz söylemedi. Bana ömrüm boyunca asla şiddet uygulamadı. Eşim beni hacca da götürdü." diye konuştu.
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