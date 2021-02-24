Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar
Lüks araçlarıyla geldikleri Düzce'de çöpten yemek yer gibi yaparak insanların duygularını sömüren dilencilerin zabıta ekiplerine yakalandı. Foyası ortaya çıkan dilenciler lüks araçları ile kentten ayrıldı.
|24 Şubat 2021 15:42
|+Aa- Yazdır
Düzce'de halkın huzuru ve insanların duygularını suistimal eden dilencilere yönelik denetimlerde yakalan dilenciler pes dedirtti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan denetimlerde, şehir dışından gelerek dilendiği tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı. Karabük'ten Düzce'ye lüks araçlarıyla geldikleri ve çöp konteynerlerinden topladıklarını yer gibi yaparak halkın duygularını istismar ettikleri belirlenen dilenciler, zabıta ekiplerince yakalandı. Haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapılan dilenciler, ekiplerin tutanak tutmasının ardından, lüks araçlarına binerek şehirden ayrıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı
24 Şubat 2021 15:52
|Normalleşmeye en yakın 3. il: Tedbiri elden bırakmıyorlar
24 Şubat 2021 15:47
|Herkesin aynı soyadını taşıdığı köyde isim karışıklığı yaşanıyor
24 Şubat 2021 15:05
|Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
24 Şubat 2021 15:00
|İnsan yüzü şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor
24 Şubat 2021 14:30
|Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti
24 Şubat 2021 14:14
|Hakkari'nin vaka sayısı düşünce normalleşme beklentileri arttı
24 Şubat 2021 12:08
|Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
24 Şubat 2021 01:07
|Rize'de kentsel dönüşüm başladı! Kiralar ikiye katlandı
23 Şubat 2021 21:28
|Kartal Belediyesine grev kararı asıldı
23 Şubat 2021 19:17