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Normalleşmeye en yakın 3. il: Tedbiri elden bırakmıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre haftalık vaka sayısı açıklamasında normalleşmeye en yakın iller arasında 3'üncü sırada yer alan Muş'ta, halk, tedbiri elden bırakmıyor.
 24 Şubat 2021 15:47
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Normalleşmeye en yakın 3. il: Tedbiri elden bırakmıyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre Muş, normalleşmeye en yakın iller arasında 3'üncü sırada yer aldı. Kademeli olarak normalleşmeye geçecek iller arasında görülen Muş'ta halk açıklanan sayılar nedeniyle mutluluk yaşarken, tedbirler kapsamında kısıtlama ve kuralları da uygulamayı sürdürüyor. Özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi kurallara dikkat eden kent sakinleri, 1 Mart'ta başlaması planlanan normalleşme döneminden umutlu olduklarını dile getirdi.

'BU SIRALAMANIN BİZİ GEVŞETMEMESİ GEREK'

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceklerinin altını çizen Gökmen Oğraş, "Pandemi süreci biraz sıkıntılı geçti. Yalnız Muş olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduk. Bugün de sonuçlarını alıyoruz. Türkiye genelinde 3'üncü sırada olmamız sevindirici. Yalnız bunun bizi gevşemeye sevk etmemesi lazım. Tabi ki kurallara tamamen bu tehlike ortadan kalkana kadar uymamız gerekiyor" diye konuştu.

'KURALLARA UYMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün kurallara uyulduğunu vurgulayan Şerafettin Yatıcı, "Muş halkı olarak hafta sonlarımızı evlerimizde geçirdik. Zamanımızın çoğunu ailemizle birlikte geçirdik. Bu da tabii ki bu sayıların Türkiye geneli gerilemesine, düşmesine sebep olmuştur. Bundan gayet memnunuz. Vatandaşlarımızla beraber tekrardan kurallara uymaya devam ediyoruz. Gevşeme yapmamamız lazım" dedi.

'KURALLARA UYARAK BU SONUÇLARI ALDIK'

Mesut Alanbay ise, "Muş olarak en baştan beri sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmekteyiz. Bu doğrultuda olumlu sonuçları almış durumdayız. Bu saatten sonra da tabii ki kurallara uymaya devam etmeliyiz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için bütün kurallara uymalıyız. Bu pandemi sürecini hep beraber iyi bir şekilde inşallah atlatırız" diye konuştu.
DHA
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