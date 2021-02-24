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Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak

Vali Balcı: "10 gün sahaya basmamız lazım. Tedbirleri önemsememiz lazım. Düğün ve nikahların 10 gün boyunca yapılmasını istemiyoruz"
 24 Şubat 2021 16:48
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Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kentte düğün, nişan, nikah gibi etkinliklerin 1 Mart'tan itibaren 10 gün süreyle yapılmamasına karar verildi.

Vali Ozan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığını belirtti. Balcı, "Koronavirüs ile ilgili mücadelede Tokatlı hemşehrilerimiz büyük bir mücadele verdiler. Çok anlamlı ve önemli bir mücadele verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağlık ordumuz da cansiparane önemli mücadele ettiler. Sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Ülke genelinde salgının seyrine ilişkin Sağlık Bakanının yaptığı açıklamalara değinen Balcı, şöyle devam etti:

"Tokat 100 bin kişiye düşen oranda ilk 10'da. Biz buna 'bana ne' diyemeyiz. 1 Mart'ta itibaren yeni normale dönülüyor. Bu konuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarına yetki verildi. Bizim de yeni normale dönebilmemiz için, esnafımıza daha fazla yardımcı olabilmemiz için bu mücadeleyi daha yoğun olarak yürütmek zorundayız. Bizim hemşehrilerimizden istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Sayın İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı kararlara titizlikle uymalarını istiyoruz. Özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Çok işçi çalıştıran yerler ve pazar yerlerinde HES kodu uygulaması yapılacak. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. 10 gün sahaya basmamız lazım. Tedbirleri önemsememiz lazım. Düğün ve nikahların 10 gün boyunca yapılmasını istemiyoruz. Düğünler konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz."

Vali Balcı daha sonra Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve diğer yetkililerle bir süre Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı
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