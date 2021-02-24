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Akıllı ulaşımda 'sınırları zorlayan projeler' TEKNOFEST'te yarışacak

İlkokul ve lise seviyesinde birincilerin 12 bin TL, ikincilerin 7 bin TL, üçüncülerin 4 bin TL, üniversite ve üzeri seviyesinde ise birincinin 15 bin TL, ikincinin 10 bin TL ve üçüncünün 5 bin TL ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 28 Şubat
 24 Şubat 2021 16:16
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Akıllı ulaşımda 'sınırları zorlayan projeler' TEKNOFEST'te yarışacak

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında İGA İstanbul Havalimanı yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Akıllı Ulaşım Yarışması" geleceğin ulaşım teknolojilerine bugünden yatırım yapılması ve üretken bir birimin kurulması vizyonuyla düzenleniyor.

TEKNOFES'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, artan şehir nüfusu ve kentleşmeye paralel olarak yarışmacılardan kara, deniz ve hava yolu ulaşımı için seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin yanı sıra mobilitenin artırılması, enerji verimliliği sağlanması ve çevre dostu projelerin geliştirilmesi bekleniyor.

Sosyo-ekonomik ve kültürel hayatın merkezinde yer alan ulaşım sistemlerinde engelli dostu havalimanı çözümleri ve mobil uygulamalara entegrasyonu, akıllı ödeme ve fiyatlandırma sistemleri yarışmanın konuları içinde yer alıyor. Terminal içi/dışı akıllı ulaşım yaklaşımı dijital yolculuk ve kusursuz mobilite deneyimi çözümleri, ulaşım ihtiyaçlarına yönelik teknolojik ve hizmet ihtiyaçlarını karşılaması, çevresel sürdürülebilirlik için şehir ulaşımının yenilikçi çözümler ile yeniden tasarlanması da diğer konu başlıklarını oluşturuyor.

Açıklamaya göre, şehir içindeki hareketliliği basit, verimli ve akıcı hale dönüştürecek projelerin de yarışacağı Akıllı Ulaşım Yarışmasında, uçtan uca birbirine bağlı ve entegre ulaşım çözümlerinin, ulaşımın elektrifikasyonunu yaygınlaştırabilmek için gerekli olan altyapının oluşturulması ve gerçek zamanlı trafik izleme ve yöntemlerinin geliştirmesiyle ilgili sınırları zorlayacak projeler de yer alıyor.

- Yarışmada para ödülü verilecek

Yarışmaya ilk, orta, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor.

İlkokul ve lise seviyesinde birincilerin 12 bin TL, ikincilerin 7 bin TL, üçüncülerin 4 bin TL, üniversite ve üzeri seviyesinde ise birincinin 15 bin TL, ikincinin 10 bin TL ve üçüncünün 5 bin TL ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı.

- Gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuluyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor.

Yarışmalara katılan gençler Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

- Başvurular internetten yapılabiliyor

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için başvurular "https://teknofest.org/yarismalar.html" internet adresinden yapılıyor.

Anadolu Ajansı
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