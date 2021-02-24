CHP'li Salıcı: Seçim kaybetmemiz bizi dinamik tutuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin muhalefette kalmasıyla övündü. 'Çok seçim kaybettik ama ayaktayız' diyen Salıcı, bunun kendilerini 'dinamik' tuttuğunu söyledi. Salıcı, AK Parti'nin seçim kaybetmesi durumunda kendileri gibi ayakta kalamayacağını savundu.
|24 Şubat 2021 16:19
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İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuk olduğu TV 100 kanalındaki programda açıklamalarda bulundu. Partisinin çok uzun zamandır muhalefette olduğunu belirten Salıcı, bunun kendilerini güçlü kıldığını savundu.
CHP'li vekil, "Çok uzun zaman muhalefette kaldık biz. Çok seçim kaybettik. Ama ayaktayız. Bu bizi dinamik tutan unsur. AK Parti bir seçim kaybetsin ne olacak?" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerinin ardından programın sunucusu Okan Bayülgen, "Ama kaybetmiyorlar" derken, Salıcı buna karşılık "Bir gün kaybedecekler" cevabını verdi.
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