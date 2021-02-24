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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Sezer'e 15 yıl hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanmasına başlanan eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer hakkında 15 yıla kadar hapis talep edildi.
 24 Şubat 2021 16:28
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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürü Sezer'e 15 yıl hapis talebi

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sezer ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan Sezer, örgüt mensuplarınca hazırlanan listede B5 kategorisinde sınıflandırıldığını, söz konusu sınıflandırmanın neye göre yapıldığını bilmediğini belirtti.

Örgüt mensubiyetine dair somut bir delilin bulunmadığını söyleyen Sezer, kendisine zarar vermek isteyenlerin komplosuna maruz kaldığını ileri sürdü.

Yaklaşık 35 yıl görev yaptıktan sonra 2015'te emekliye sevk edildiğini anlatan Sezer, Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılması kararları sonrası Güvenpark'ta yapılan eylemlere kendi rızasıyla katıldığını ve yasal zeminde hakkını aradığını söyledi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri de kabul etmediğini belirten Sezer, "35 yılın sonunda örgüt üyeliği ile suçlanmam çok ağır." diye konuştu.

Sezer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Savunmanın ardından görüşü sorulan savcılık makamı, dosya kapsamında toplanmasını istediği başka delil olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.

Mütalaada, sanık Sezer'in, ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt mensuplarınca hazırlanan listede, "FETÖ mensubiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan örgüt üyeleri"ni temsil ettiği belirtilen B5 olarak nitelendirildiğinin tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Mütalaada, "örgütsel eylemlerinin çeşitlilik ve devamlılık arz ettiği" belirtilen Sezer'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık avukatı, savunma için süre verilmesini talep etti.

Daha sonra mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, savunma için süre verilmesi talebinin kabul edildiğini, bu aşamada sanığın tutukluluk halinin de devamının kararlaştırıldığını bildirdi.

Davanın görülmesine 7 Nisan'da devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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