Merkez Bankası faizleri düşürmemekle hata yaptı
|24 Şubat 2021 16:55
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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde, dövizin fiyatına müdahale edilmemesi yönünde bir politika benimsenmişti. Pandemi dolaysıyla Türkiye'deki cari açığın turizm gelirleriyle finanse edilememesi sonrasında, dolar 8,3 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak düşük faiz politikası sayesinde geçen yıl hem konut hem de araç piyasası pandemiye rağmen canlı kalabilmişti. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz politikası hayata geçirilmişti.
Ancak, Albayrak'ın istifası sonrasında yeni ekonomi yönetimi, dövizi düşürebilmek için bilinen en klasik yönteme başvurdu ve faizler yükseltildi. Faizler yükseltilince, yüksek TL getirisi nedeniyle dışarıdan sıcak para akışı başladı ancak bu defa da iç piyasada kredi almak zorlaştı, konut ve araç alış satış piyasası stop etti, piyasalar daralmaya başladı. Faizler yüksek tutulduğu için, dış piyasadaki alıcılar, dolar bozup TL almaya başladı, bu nedenle de doların fiyatı 7 TL'nin altına geriledi.
Bu durumun sürdürülebilmesi zor. Zira, faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, ne müteşebbis risk alıp yatırım yapabilmekte, ne de vatandaş kredi çekip piyasada talep oluşturabilmektedir.
Şubat ayındaki Para Politikaları Kurulunda, Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Bugün itibariyle ise dolar 7,2 TL psikolojik sınırına yaklaştı. Merkez Bankası faizleri bu ay düşürmüş olsaydı, doların artışı, faizlerin düşürülmesine bağlanabilirdi ancak bu imkan kullanılamadı. Döviz kuru, düşüş doygunluğuna ulaştığı için Merkez Bankasının bir an önce faizleri yavaş yavaş düşürmeye başlaması iyi olacaktır. Aksi halde doların 7,5 TL'ye aniden yükseleceği bir süreçte, faizleri indirmek ateşe benzin dönmek gibi olacaktır.
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