Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı
|24 Şubat 2021 16:59
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı ile öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için aşı uygulamasına başladık. Aşının ilk dozunu da Çorum Arifegazili Köyü İlkokulundaki meslektaşlarımızla olduk. Aşı planlaması doğrultusunda E-Nabız Sistemi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden durumunuzu takip edebileceksiniz" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, aşı olma görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları da paylaşımına ekledi.
Sağlık Bakanlığı ile öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımız için aşı uygulamasına başladık. Aşının ilk dozunu da Çorum Arifegazili Köyü İlkokulundaki meslektaşlarımızla olduk.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 24, 2021
Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182'den durumunuzu takip edebileceksiniz. pic.twitter.com/SgA6DOH7VG
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