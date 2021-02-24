1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız

Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Vaka açısından sıkıntılı gördüğümüz, yoğunlaşma tespit ettiğimiz her ev, apartman ve yerleşim birimini karantina altına almaktan imtina etmeyeceğiz ve bu tedbiri sert bir şekilde uygulayacağız"
 24 Şubat 2021 17:48
+Aa- Yazdır
Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısında, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü brifing verdi.

Toplantıda konuşan Kaldırım, Kovid-19 ile topyekun mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Son dönemde ülkenin birçok yeri ile Sakarya'da da artmaya başlayan pozitif vaka sayılarını kontrol altına almak ve normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Kaldırım, "Birçok tedbir ve kararı uygulamaya koyduk ve özellikle toplu buluşma ve hareketliliği en aza indirecek tedbirleri aldık. Vaka açısından sıkıntılı gördüğümüz, yoğunlaşma tespit ettiğimiz her ev, apartman ve yerleşim birimini karantina altına almaktan imtina etmeyeceğiz ve bu tedbiri sert bir şekilde uygulayacağız."

Kaldırım, dün 16 ilçede kaymakamlar başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla "Kovid-19 ile Mücadele Toplantıları" yapıldığını belirterek, toplantılarla kentte vaka sayılarının en aza indirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Toplantılarda hafta sonu dahil yoğun ve etkili bir denetim planı hazırlanarak sahada daha sık ve etkin denetimlerin yapılmaya başlandığına işaret eden Kaldırım, muhtarların, apartman ve site yöneticilerinin, sivil toplum örgütleri ve ilgili herkesin aktif bir şekilde salgınla mücadele sürecine dahil edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Kaldırım, apartman, site gibi yerlerde bulunan sosyal tesis, ortak oturma alanları gibi bir araya gelinen mekanların kapatılması ve bu mekanlarda bir araya gelmeleri yasaklamanın yanı sıra birtakım kararlar aldıklarına ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cenaze namazlarına birinci derece yakınlar hariç katılıma müsaade edilmemesi, taziye, kapalı mekanlarda toplu buluşmaya neden olan özel günler, doğum günü partileri, kalabalık ziyaretler, nikah merasimleri gibi tüm etkinlik ve kalabalık ev içi buluşmalara müsaade edilmemesi, bunlara dönük kısıtlamaların üzerinde ciddiyetle tedbirlerin artırılması ve yasakların eksiksiz uygulanması kararlaştırıldı. 2 hafta boyunca görünür bir şekilde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve ilgili yöneticilerin bizzat sahada bulunarak tedbirlerin uygulanmasını yerinde izlemesi ve denetlemesi, bütün iletişim kanallarının kullanılarak vatandaşlarımızın tedbirler konusunda sürekli uyarılması ve tedbirler konusunda hassasiyetlerinin artırılması, OSB, sanayi sitesi, fabrika ve yoğun işçi çalıştıran iş yerlerinde ve bunlara işçi taşıyan araçlara dönük tedbirlerin ve denetimlerin artırılması, toplu taşıma araçlarına dönük denetimlerin artırılması, aşı çalışmalarına hız verilmesi kararlarını uygulamaya koyduk."

Kent olarak yoğun gayret göstererek 1500'lü rakamlara çıkan vaka sayılarını geçen ay 50'ye kadar düşürdüklerini ve Türkiye'nin en başarılı 10 ili arasına girdiklerini hatırlatan Kaldırım, bunun tekrar başarılması için herkesin özverili ve gayrete çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Kaldırım, vatandaşların, alınan kararlar doğrultusunda duyarlı davranarak ortak mücadele edilmesi ve daha hassas olunması gereken sürece katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı
24 Şubat 2021 18:21		 Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı
24 Şubat 2021 17:21
Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı
24 Şubat 2021 15:52		 Normalleşmeye en yakın 3. il: Tedbiri elden bırakmıyorlar
24 Şubat 2021 15:47
Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar
24 Şubat 2021 15:42		 Herkesin aynı soyadını taşıdığı köyde isim karışıklığı yaşanıyor
24 Şubat 2021 15:05
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
24 Şubat 2021 15:00		 İnsan yüzü şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor
24 Şubat 2021 14:30
Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti
24 Şubat 2021 14:14		 Hakkari'nin vaka sayısı düşünce normalleşme beklentileri arttı
24 Şubat 2021 12:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak18:40 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor18:36 - Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi18:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı18:21 - Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11 - Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız18:05 - TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında17:51 - Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı17:48 - Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız17:37 - Çeyrek altın 700 TL barajında17:30 - Dolar yeniden 7,20 TL'nin üzerine çıktı
17:21 - Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı17:17 - 5 milyon TL'yi zimmetine geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor17:05 - 'AK Parti Kongresine katılanlara test yapıldı' iddiasına yalanlama16:59 - Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı16:55 - Merkez Bankası faizleri düşürmemekle hata yaptı
16:48 - Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Bingölden meşhur gurme kahvaltı paketi
Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
MEB öğretmenlerin aşılamasını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Forvo 1
bugün 2
kağıt kesiği 1
yumurta turşusu 1
avokado 2
gülibrişim 1
telep edilmediği halde bankanın kredi kartı yollaması 3
filtre kahve 2
mecnun'um leyla'mı gördüm 1
allı turna 1
SON İLANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam