Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısında, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü brifing verdi.

Toplantıda konuşan Kaldırım, Kovid-19 ile topyekun mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

Son dönemde ülkenin birçok yeri ile Sakarya'da da artmaya başlayan pozitif vaka sayılarını kontrol altına almak ve normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Kaldırım, "Birçok tedbir ve kararı uygulamaya koyduk ve özellikle toplu buluşma ve hareketliliği en aza indirecek tedbirleri aldık. Vaka açısından sıkıntılı gördüğümüz, yoğunlaşma tespit ettiğimiz her ev, apartman ve yerleşim birimini karantina altına almaktan imtina etmeyeceğiz ve bu tedbiri sert bir şekilde uygulayacağız."

Kaldırım, dün 16 ilçede kaymakamlar başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla "Kovid-19 ile Mücadele Toplantıları" yapıldığını belirterek, toplantılarla kentte vaka sayılarının en aza indirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Toplantılarda hafta sonu dahil yoğun ve etkili bir denetim planı hazırlanarak sahada daha sık ve etkin denetimlerin yapılmaya başlandığına işaret eden Kaldırım, muhtarların, apartman ve site yöneticilerinin, sivil toplum örgütleri ve ilgili herkesin aktif bir şekilde salgınla mücadele sürecine dahil edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Kaldırım, apartman, site gibi yerlerde bulunan sosyal tesis, ortak oturma alanları gibi bir araya gelinen mekanların kapatılması ve bu mekanlarda bir araya gelmeleri yasaklamanın yanı sıra birtakım kararlar aldıklarına ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cenaze namazlarına birinci derece yakınlar hariç katılıma müsaade edilmemesi, taziye, kapalı mekanlarda toplu buluşmaya neden olan özel günler, doğum günü partileri, kalabalık ziyaretler, nikah merasimleri gibi tüm etkinlik ve kalabalık ev içi buluşmalara müsaade edilmemesi, bunlara dönük kısıtlamaların üzerinde ciddiyetle tedbirlerin artırılması ve yasakların eksiksiz uygulanması kararlaştırıldı. 2 hafta boyunca görünür bir şekilde kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve ilgili yöneticilerin bizzat sahada bulunarak tedbirlerin uygulanmasını yerinde izlemesi ve denetlemesi, bütün iletişim kanallarının kullanılarak vatandaşlarımızın tedbirler konusunda sürekli uyarılması ve tedbirler konusunda hassasiyetlerinin artırılması, OSB, sanayi sitesi, fabrika ve yoğun işçi çalıştıran iş yerlerinde ve bunlara işçi taşıyan araçlara dönük tedbirlerin ve denetimlerin artırılması, toplu taşıma araçlarına dönük denetimlerin artırılması, aşı çalışmalarına hız verilmesi kararlarını uygulamaya koyduk."

Kent olarak yoğun gayret göstererek 1500'lü rakamlara çıkan vaka sayılarını geçen ay 50'ye kadar düşürdüklerini ve Türkiye'nin en başarılı 10 ili arasına girdiklerini hatırlatan Kaldırım, bunun tekrar başarılması için herkesin özverili ve gayrete çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Kaldırım, vatandaşların, alınan kararlar doğrultusunda duyarlı davranarak ortak mücadele edilmesi ve daha hassas olunması gereken sürece katkı sunacağına inandığını kaydetti.