Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
Bakan Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı."
|24 Şubat 2021 17:51
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Bakan Koca: "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz."
Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 24, 2021
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