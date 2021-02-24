1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı

Zonguldak Alaplı ilçesine misafirliğe gelen Covid-19 testi pozitif çıkan bir kadın mutasyonlu virüs taşıdığı şüphesiyle Ankara'da tedaviye alındı. Yapılan analizlerde de "mutant vaka" şüphesi ortaya çıktı.
 24 Şubat 2021 18:21
+Aa- Yazdır
Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı

Ankara'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Belen köyüne bir günlüğüne misafirliğe gelip, bir gün sonra Ankara'ya döndükten sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye giden kadının Covid-19 testi pozitif çıktı. Ankara'dan misafirliğine gelen F.A. adlı kadın, evinde tedaviye altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan filyasyon çalışmasında F.A.'nın geldiği Belen köyündeki temas ettiği 28 kişiye de test yapıldı. Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan test sonuçların çoğu negatif çıktığı belirtildi. Belen Köyü Muhtarı Hikmet Öz, "İlçe sağlık ekipleri köyümüze gelerek ben dahil 28 kişiyi test yaptı. Köyümüze Ankara'dan bir günlüğüne misafirliğe geldi ve bir gün sonra geri döndü. Gayet iyi ve evinde tedavi görüyormuş. Temaslı insanlardan hep numune alındı ama sonuçlar temiz çıktı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız
24 Şubat 2021 17:48		 Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı
24 Şubat 2021 17:21
Ücretsiz maskeyi duyan koştu: İzdiham yaşandı
24 Şubat 2021 15:52		 Normalleşmeye en yakın 3. il: Tedbiri elden bırakmıyorlar
24 Şubat 2021 15:47
Lüks araçla dilenmeye geldiler, zabıtaya yakalandılar
24 Şubat 2021 15:42		 Herkesin aynı soyadını taşıdığı köyde isim karışıklığı yaşanıyor
24 Şubat 2021 15:05
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
24 Şubat 2021 15:00		 İnsan yüzü şeklindeki kaya görenleri şaşırtıyor
24 Şubat 2021 14:30
Kimliğini evinde unuttu, imdadına halk otobüsü yetişti
24 Şubat 2021 14:14		 Hakkari'nin vaka sayısı düşünce normalleşme beklentileri arttı
24 Şubat 2021 12:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak18:40 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor18:36 - Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi18:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı18:21 - Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11 - Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız18:05 - TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında17:51 - Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı17:48 - Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız17:37 - Çeyrek altın 700 TL barajında17:30 - Dolar yeniden 7,20 TL'nin üzerine çıktı
17:21 - Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı17:17 - 5 milyon TL'yi zimmetine geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor17:05 - 'AK Parti Kongresine katılanlara test yapıldı' iddiasına yalanlama16:59 - Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı16:55 - Merkez Bankası faizleri düşürmemekle hata yaptı
16:48 - Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Bingölden meşhur gurme kahvaltı paketi
Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
MEB öğretmenlerin aşılamasını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarların en çok para harcadığı zevki 3
Matkap 2
horoz ibiği 2
allı turna 1
pancar 1
bıyık altından gülmek 1
d vitamini eksikliği 5
bi şey diyecektim 1
boyu 1.50 olan hatun 1
Nefret suçu 1
SON İLANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam