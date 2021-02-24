Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı
|24 Şubat 2021 18:21
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Ankara'dan Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Belen köyüne bir günlüğüne misafirliğe gelip, bir gün sonra Ankara'ya döndükten sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye giden kadının Covid-19 testi pozitif çıktı. Ankara'dan misafirliğine gelen F.A. adlı kadın, evinde tedaviye altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan filyasyon çalışmasında F.A.'nın geldiği Belen köyündeki temas ettiği 28 kişiye de test yapıldı. Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan test sonuçların çoğu negatif çıktığı belirtildi. Belen Köyü Muhtarı Hikmet Öz, "İlçe sağlık ekipleri köyümüze gelerek ben dahil 28 kişiyi test yaptı. Köyümüze Ankara'dan bir günlüğüne misafirliğe geldi ve bir gün sonra geri döndü. Gayet iyi ve evinde tedavi görüyormuş. Temaslı insanlardan hep numune alındı ama sonuçlar temiz çıktı" dedi.
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