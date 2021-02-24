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TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında

Fezlekelerde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi suçlamalar yer alıyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Garo Paylan, Ayşe Acar Başaran, Pero Dundar, Berdan Öztürk ile Sezai Temelli'nin ikişer fezlekesi bulunuyor
 24 Şubat 2021 18:05
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TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında

"Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekede "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi suçlamalar yer alıyor.

AA muhabiri, TBMM'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntılarına ulaştı.

Buna göre, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi "hakaret", Candan Yüceer'in fezlekesi "ses ve görüntülerin kayda alınması", Ömer Fethi Gürer'in dosyası ise "basit yaralama" suçunu içeriyor.

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesinde ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahlı yağma" suçlamaları yöneltiliyor.

- HDP milletvekillerinin dosyaları

Diğer 29 fezleke ise 20'si HDP, biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilinin işlediği belirtilen suçları kapsıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile milletvekilleri Ayşe Sürücü, Garo Paylan, Ayşe Acar Başaran, Pero Dundar, Berdan Öztürk ve Sezai Temelli'nin ikişer fezlekesi bulunuyor.

Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında "Kobani soruşturması" kapsamında hazırlanan fezlekede "devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma", "adam öldürme", "adam öldürmeye teşebbüs", "yağma", "bayrak yakma" gibi suçlamalar yer alıyor.

Ayrıca fezlekelerde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün "terör örgütü propagandası yapma" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet", Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "suçu ve suçluyu övme", Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işledikleri belirtiliyor.

Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın fezlekesinde "2911 sayılı kanuna muhalefet", "terör örgütü propagandası yapma", Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un fezlekesinde ise "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçları yer alıyor.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını içeriyor.

Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın fezlekesi "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in fezlekesi "terör örgütü propagandası yapma", İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un dosyası ise "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçunu kapsıyor.

Buldan'ın ikinci fezlekesinde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Beştaş'ın ikinci fezlekesinde "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Temelli'nin ikinci dosyasında "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamaları yöneltiliyor.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke ise "terör örgütü propagandası yapma" suçunu içeriyor.
Anadolu Ajansı
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