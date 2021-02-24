1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.
 24 Şubat 2021 18:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kuruluşundan bugüne partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Kendisinin Bayram Şenocak'tan devraldığı sancağı İstanbul'da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Bayram Şenocak ve ekibine şu ana kadarki hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, sadece virgül. Kendileri ile başka platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimiz de en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiği halde Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz olmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz. Bugün İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Salgın şartları sebebiyle bir kaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmaya çalıştık. 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

İstanbul için dünyanın merkezi derler. Böyle bir şehre hangi ünvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır.

Böyle bir şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında
24 Şubat 2021 18:05		 CHP'li Salıcı: Seçim kaybetmemiz bizi dinamik tutuyor
24 Şubat 2021 16:19
Kılıçdaroğlu: Bize tarihin yüklediği bir sorumluluk var
24 Şubat 2021 15:29		 Faik Öztrak, israf dediği akıllı otoyolunu kullandı
24 Şubat 2021 15:26
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk parti kuruyor
24 Şubat 2021 14:27		 Erdoğan: Teröristlerden döktükleri her kanın hesabını soruyoruz
24 Şubat 2021 14:25
Bakan Gül'den yeni anayasa açıklaması
24 Şubat 2021 14:11		 Erdoğan'dan 'fezleke' açıklaması: Süreç neyse aynen işleyecek
24 Şubat 2021 13:54
Elektrik dağıtımı alanında 66,7 milyar liralık yatırım yapılacak
24 Şubat 2021 12:58		 Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı
24 Şubat 2021 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak18:40 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor18:36 - Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi18:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı18:21 - Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11 - Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız18:05 - TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında17:51 - Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı17:48 - Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız17:37 - Çeyrek altın 700 TL barajında17:30 - Dolar yeniden 7,20 TL'nin üzerine çıktı
17:21 - Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı17:17 - 5 milyon TL'yi zimmetine geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor17:05 - 'AK Parti Kongresine katılanlara test yapıldı' iddiasına yalanlama16:59 - Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı16:55 - Merkez Bankası faizleri düşürmemekle hata yaptı
16:48 - Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Bingölden meşhur gurme kahvaltı paketi
Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
MEB öğretmenlerin aşılamasını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kriptofobi 1
bizi mutlu eden yemekler 2
pancar 1
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
sanat yönetmeni 2
bi şey diyecektim 1
d vitamini eksikliği 5
escadaria selaron 1
ASELSAN'dan tüm zamanların en yüksek karı 1
avokado 2
SON İLANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam