Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kuruluşundan bugüne partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Kendisinin Bayram Şenocak'tan devraldığı sancağı İstanbul'da daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Bayram Şenocak ve ekibine şu ana kadarki hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, sadece virgül. Kendileri ile başka platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimiz de en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiği halde Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz olmamızı bu değişim gerçeğine borçluyuz. Bugün İstanbul kongresi benim 7. kongrem. Salgın şartları sebebiyle bir kaç il dışında bunu gerçekleştiremedik. Kongrelerimize canlı bağlantı ile iştirak ederek arkadaşlarımızın heyecanına ortak olmaya çalıştık. 24 Mart'ta Olağan Kongremizi Ankara'da toplayarak bu süreci taçlandırıyoruz.

İstanbul için dünyanın merkezi derler. Böyle bir şehre hangi ünvanla olursa olsun hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız. İstanbul'u kavramanın en güzel yolu ona şairlerin gözüyle bakmaktır.

Böyle bir şehre hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'u anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız.