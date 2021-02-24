1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.
 24 Şubat 2021 18:27
+Aa- Yazdır
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.

Yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına karar verdi.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu ifade eden daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına, istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, kararın önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.

"12 yıl vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinin birinci evresi olarak gördüğümüz bu aşamanın tamamlanmış olması, bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı hukuk mücadelesinin bir nevi yargı tarafından tescillendiği anlamını taşımaktadır." ifadesini kullanan Ekici, ana soruşturmanın da bu aşamadan sonra bir neticeye ulaşacağına olan inançlarının arttığını aktardı.

Ekici, "Bu haklı hukuki mücadelemizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin göstermiş oldukları hukuki hassasiyet önemlidir." dedi.

- Karar

FETÖ üyeliği nedeniyle de yargılandığı Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Dursun Özmen, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla yargılandığı davada Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesince 15 Şubat'ta "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediyenin hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek
24 Şubat 2021 16:34		 İstinaftan tartışmalı göz ameliyatı kararı: 100 bin çok 10 bin yeter
09 Şubat 2021 09:14
İstinaftan, Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar
07 Şubat 2021 12:57		 Sibel Can'ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf kararı bozdu
05 Şubat 2021 21:23
İstinaf, Ebru Gündeş'in beraat kararını hukuka uygun buldu
27 Ocak 2021 12:41		 Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı
24 Ocak 2021 16:20
İstinaf, Kavala'nın 'beraat' kararını bozdu
22 Ocak 2021 18:16		 Arda Turan, 'Cinsel taciz' suçundan yeniden yargılanacak
19 Ocak 2021 17:06
Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasına İstinaftan indirim
19 Ocak 2021 14:02		 Kadir Şeker davasında istinaf dosyayı geri gönderdi
16 Ocak 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:43 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak18:40 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor18:36 - Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi18:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı18:21 - Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:11 - Erdoğan: Büyük kongreyi 24 Mart'ta yapacağız18:05 - TBMM'ye iletilen 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında17:51 - Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına başlandı17:48 - Validen uyarı: Karantina tedbirini sert bir şekilde uygulayacağız17:37 - Çeyrek altın 700 TL barajında17:30 - Dolar yeniden 7,20 TL'nin üzerine çıktı
17:21 - Vali aşısını oldu, ildeki aşılama sayısını açıkladı17:17 - 5 milyon TL'yi zimmetine geçiren icra müdür yardımcısı aranıyor17:05 - 'AK Parti Kongresine katılanlara test yapıldı' iddiasına yalanlama16:59 - Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı16:55 - Merkez Bankası faizleri düşürmemekle hata yaptı
16:48 - Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Bingölden meşhur gurme kahvaltı paketi
Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
MEB öğretmenlerin aşılamasını başlattı, ilk aşıyı Bakan Selçuk oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sanat yönetmeni 2
gaslighting 1
En ünlü 3 tatlımız 4
bilgisayar fiyatları 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 1
bıyık altından gülmek 1
internetsiz bir hayat 4
allı turna 1
beğendim butonu 1
pancar 1
SON İLANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam