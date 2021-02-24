Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı
|24 Şubat 2021 18:27
|+Aa- Yazdır
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesince, dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezası kararını, yapılan itiraz üzerine inceledi.
Yargılamaya, toplanıp değerlendirilen delillere, gösterilen gerekçe ve dosya içeriğine göre yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirten daire, kararda hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına karar verdi.
Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini, kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu ifade eden daire, ispat bakımından da mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğuna hükmetti.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda bir isabetsizliğin bulunmadığına, istinaf başvurularının reddine karar verdi.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, kararın önemli ancak yeterli olmadığını belirtti.
"12 yıl vermiş olduğumuz hukuk mücadelesinin birinci evresi olarak gördüğümüz bu aşamanın tamamlanmış olması, bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı hukuk mücadelesinin bir nevi yargı tarafından tescillendiği anlamını taşımaktadır." ifadesini kullanan Ekici, ana soruşturmanın da bu aşamadan sonra bir neticeye ulaşacağına olan inançlarının arttığını aktardı.
Ekici, "Bu haklı hukuki mücadelemizde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin göstermiş oldukları hukuki hassasiyet önemlidir." dedi.
- Karar
FETÖ üyeliği nedeniyle de yargılandığı Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen Dursun Özmen, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla yargılandığı davada Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesince 15 Şubat'ta "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyenin hizmet binası haczinde son sözü istinaf söyleyecek
24 Şubat 2021 16:34
|İstinaftan tartışmalı göz ameliyatı kararı: 100 bin çok 10 bin yeter
09 Şubat 2021 09:14
|İstinaftan, Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasına ilişkin karar
07 Şubat 2021 12:57
|Sibel Can'ın 'ikinci el cip' davasında İstinaf kararı bozdu
05 Şubat 2021 21:23
|İstinaf, Ebru Gündeş'in beraat kararını hukuka uygun buldu
27 Ocak 2021 12:41
|Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı
24 Ocak 2021 16:20
|İstinaf, Kavala'nın 'beraat' kararını bozdu
22 Ocak 2021 18:16
|Arda Turan, 'Cinsel taciz' suçundan yeniden yargılanacak
19 Ocak 2021 17:06
|Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasına İstinaftan indirim
19 Ocak 2021 14:02
|Kadir Şeker davasında istinaf dosyayı geri gönderdi
16 Ocak 2021 10:02