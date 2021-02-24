Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan çoban Şevki Savran, sosyal medyada hayvancılıkla ilgili verdiği bilgilerle fenomen oldu. Şevki Savran, AK Parti Balıkesir Milletvekili Selim Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Ankara'ya gelerek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, grup toplantısı öncesinde küçük çobanla kısa süre sohbet etti. Şevki Savran, daha sonra TBMM'de milletvekili Selim Yağcı ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Çoban kıyafeti ve başında kasket bulunan Şevki Savran, Meclis'te konuşmanın heyecan verici olduğunu belirterek "Buralara kadar geleceğimi düşünmüyordum. Daha dün tarlalarda meralarda koyun otlatırken bugün Ankara'ya Meclis'e geldik. Farklı bir duygu oluyor insanın içinde. Hedefim veteriner olmak; ama hayat ne gösterirse. Benim yaşımdaki gençler pubg telefonu bıraksınlar ve hayvancılığa başlasınlar. Toprağa bassınlar, topraktan fayda var zarar yok" diye konuştu.