2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.
|24 Şubat 2021 19:23
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketiyle yapılan paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz. ️🇹🇷SSB (@SavunmaSanayii) February 24, 2021
@TUSAS_TR tarafından üretilen menzili artırılmış 2 adet #ANKA SİHA DzKKya teslim edildi.#ANKA'lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek.#İstiklalveİstikbalimizİçin pic.twitter.com/01kOkaqqxQ
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