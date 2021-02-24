1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
 24 Şubat 2021 19:44
+Aa- Yazdır
Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor

Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler, şubatta denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili başta olmak üzeri Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girip, güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü, park ve yeşil alanlarda zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki sokak müzisyenleri ise seslendirdikleri şarkılarla keyifli dakikalar yaşattı.

Plajlardakilerin çoğunluğunun sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gözlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
65 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı
24 Şubat 2021 19:51		 Kovid-19'u yenen Doç. Dr. Başkıran: Hayat zindana döndü
24 Şubat 2021 19:45
'Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi'
24 Şubat 2021 19:24		 Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
24 Şubat 2021 18:36
Bakan Selçuk'tan aşı paylaşımı
24 Şubat 2021 16:59		 Asırlık çınarlar, evliliklerini saygı ve sevgiyle 71 yıldır sürdürüyor
24 Şubat 2021 15:38
İKM'ler cezaevi bahçesinde besledikleri sokak hayvanlarını sahiplendiriyor
24 Şubat 2021 14:33		 Prof. Dr. Taşova: Kurallara uyulmazsa 3'üncü dalga kaçınılmaz
24 Şubat 2021 14:23
Orta Ege ile açıklarında bu akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor
24 Şubat 2021 12:45		 Kovid-19 aşılama takviminde ilk aşamanın sonuna gelindi
24 Şubat 2021 11:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:17 - 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli gözaltında20:05 - Maltepe Belediyesinden grev ile ilgili açıklama19:51 - 65 yaşındaki kadının karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı19:45 - Kovid-19'u yenen Doç. Dr. Başkıran: Hayat zindana döndü19:44 - Antalya'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyor19:33 - Bakan Koca: Cenaze namazındaki görüntü için halkımdan özür diliyorum
19:30 - Yazarlara nakdi destek sağlanması anayasaya uygun bulundu19:24 - 'Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi'19:23 - 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi19:03 - Vaka, hasta ve ağır hasta sayısı az da olsa yükseldi18:51 - Erdoğan'dan reform paketi açıklaması18:47 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
18:43 - Üniversitenin yer altında depoladığı kar suyu, yazın can suyu olacak18:40 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor18:36 - Çoban Şevki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi18:27 - Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı18:21 - Ankara'ya misafirliğe geldi, mutasyon virüs şüphesiyle tedaviye alındı
18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İşte normalleşmeye yakın iller, Ankara ve Eskişehir iyi durumda
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Bingölden meşhur gurme kahvaltı paketi
Kişisel verilere bakan SGK memurları hakim karşısında
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
Validen uyarı: Bu tabloda normalleşme mümkün değil
Vaka sıralamasında 6. olan ilde 10 gün düğün ve nikah yasak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
internetsiz bir hayat 2
aranan adam 1
gaslighting 1
gullit gibi 2
telep edilmediği halde bankanın kredi kartı yollaması 3
kasa 1
avokado 2
Kovid-19 Kalkanı 1
yumurta turşusu 1
ASELSAN'dan tüm zamanların en yüksek karı 1
SON İLANLAR
Jandarma Genel Komutanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Giresun İl Özel İdaresi 3 iç denetçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam