Şentop'tan AYM'ye: Berberoğlu kararını bize niye gönderdiniz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesine mektup yazdı.
|24 Şubat 2021 20:19
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Anayasa Mahkemesine mektup yazdı.
Şentop, Enis Berberoğlu'nun kararının TBMM'ye gönderilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne mektup gönderdi. Mektupta kararın gönderilme sebebinin anlaşılamadığı ve bu konuda düzeltme yapılmasının istendiği belirtildi.
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